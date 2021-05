Atalanta-Juve 0-0 | subito pericolosa la Dea con Zapata e Palomino

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, che stasera alle ore 21 vedrà di frontentus per assegnare il primo trofeo dell'anno (escludendo il trionfo...

Advertising

GoalItalia : L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo ?? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia la finale di #TIMVISIONCUP ???? Un solo obiettivo: ???????????????? ?? #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - zave : 15 minuti di gioco, un fallo qualsiasi fischiato alla Juve: cumulo di giocatori dell'Atalanta che accerchiano l'arb… - infoitsport : Telecronaca Atalanta Juve: chi commenta la finale di Coppa Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

REGGIO EMILIA -- Juventus mette in palio la Coppa Italia , uno dei due obiettivi rimasti ai bianconeri. L'altro, la qualificazione in Champions League, Pirlo se lo giocherà a Bologna contro Mihajlovic. "È ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio - ...Atalanta-Juventus, la finale di Coppa Italia in programma alle 21 al Mapei Stadium. Tra pochi minuti ci sarà il fischio di inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.La Juventus si gioca la finale di coppa Italia con l'Atalanta: ecco le parole di Fabio Paratici nel pre partita ...