Atalanta-Juve 0-0- In attacco Zapata supportato da Pessina e Malinovskyi - Diretta

L'albo d'oro della Coppa Italia: la Juve vuole fare 14, per l'Atalanta sarebbe il secondo trofeo - @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. - Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad affrontarla»

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

Commenta per primo Il direttore sportivo della Juventus , Fabio Paratici , ha parlato a Rai Sport nel prepartita della sfida contro l'valida per la finale di Coppa Italia. STAGIONE COMPLICATA - 'Una stagione complicata ma dove abbiamo già portato a casa una Supercoppa, ci giochiamo una finale di Coppa Italia e domenica ...Lo scorso anno, laha perso in finale con il Napoli. Nel 2019, l'perse con la . Stasera alle 21 il fischio di inizio della finale 2021.Sarà una serata ricca di eventi e di spettacolo quella che mercoledì 19 maggio, alle ore 21.00, vedrà affrontarsi al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia l’Atalanta e la Juventus, per ...Nel pregara di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia, Fabio Paratici ha parlato così ai microfoni di Rai Uno.