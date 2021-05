Atalanta in finale, lettera di Stromberg: «Bergamo merita la Coppa. E se si perde il mio sarà lo stesso l’applauso più forte» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cinquanta e cinquanta. Se mi chiedete che percentuale ha l’Atalanta di vincere questa Coppa, e quante possibilità ha la Juventus, la mia risposta è questa. E non prendetela per una risposta diplomatica, perché è una risposta motivata. Forse vi sareste … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cinquanta e cinquanta. Se mi chiedete che percentuale ha l’di vincere questa, e quante possibilità ha la Juventus, la mia risposta è questa. E non prendetela per una risposta diplomatica, perché è una risposta motivata. Forse vi sareste …

Advertising

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - Dalla_SerieA : Gasperini: 'Io zero titoli? Per la legge dei grandi numeri...' - - Angel18180 : @SimoneCristao Dopo la partita con la juve e quella con il torino... 10 gol in tutto... ora l'Atalanta verrà da 5 p… -