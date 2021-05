Assolombarda: “In Lombardia manifattura cresce di più rispetto alla media italiana” (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – La produzione manifatturiera in Lombardia cresce di più rispetto a quella italiana. Prosegue anche ad aprile l’aumento della fiducia delle imprese manifatturiere del Nord Ovest con aspettative di produzione e ordini in crescita sia per il mercato interno che per quello estero. È invece in forte calo l’occupazione dei giovani nel 2020 che si traduce in parte in disoccupazione ma soprattutto ingrossa le fila dei “Neet”.È quanto emerge dal booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda, pubblicato sul web magazine dell’Associazione “Genio & Impresa”. Guardando nel dettaglio i numeri, la produzione manifatturiera in Lombardia nel primo trimestre 2021 – sottolinea il Rapporto – rimbalza del +8,7% rispetto al 2020, ma se si prendono come ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – La produzione manifatturiera indi piùa quella. Prosegue anche ad aprile l’aumento della fiducia delle imprese manifatturiere del Nord Ovest con aspettative di produzione e ordini in crescita sia per il mercato interno che per quello estero. È invece in forte calo l’occupazione dei giovani nel 2020 che si traduce in parte in disoccupazione ma soprattutto ingrossa le fila dei “Neet”.È quanto emerge dal booklet economia a cura del Centro Studi di, pubblicato sul web magazine dell’Associazione “Genio & Impresa”. Guardando nel dettaglio i numeri, la produzione manifatturiera innel primo trimestre 2021 – sottolinea il Rapporto – rimbalza del +8,7%al 2020, ma se si prendono come ...

