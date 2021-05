Assenteismo | lascia ufficio per incontrare amante | denunciata

(Di mercoledì 19 maggio 2021) I carabinieri hanno denunciato quattro dipendenti del Comune di Grammichele nel Catanese che si erano assentati dal lavoro, risultando in servizio. Sono tre donne e un uomo indagati per truffa ...

I carabinieri hanno denunciato quattro dipendenti del Comune di Grammichele nel Catanese che si erano assentati dal lavoro, risultando in servizio. Sono tre donne e un uomo indagati per truffa ...Parlare di un esempio diè un vero e proprio eufemismo nel caso di Salvatore Scumace , un uomo di 66 anni che non ... Una vicenda chea dir poco senza parole, quella al vaglio della ...I carabinieri hanno denunciato quattro dipendenti del Comune di Grammichele nel Catanese che si erano assentati dal lavoro, risultando in servizio. (ANSA) ...I carabinieri hanno denunciato tre donne e un uomo. In un caso una delle donne lasciava l'ufficio per incontrare l'uomo col quale intratteneva una relazione extraconiugale ...