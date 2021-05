Ascolti TV | Mercoledì 18 maggio 2021. Montalbano vince con il 20.6%, Ricomincio da Me fermo all’11.4%. Eurovision Song Contest 2.2% (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Commissario Montalbano Nella serata di ieri, martedì 18 maggio 2021, su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano – La Danza del Gabbiano ha appassionato 4.418.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale 5 il film in prima tv Ricomincio da Me, con Jennifer Lopez, ha raccolto davanti al video 2.436.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.464.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.667.000 spettatori con il 10% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.332.000 – 5.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 817.000 spettatori pari ad uno share del 4% (presentazione di 12 minuti: 814.000 – 3.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 896.000 spettatori con il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il CommissarioNella serata di ieri, martedì 18, su Rai1 la fiction Il Commissario– La Danza del Gabbiano ha appassionato 4.418.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale 5 il film in prima tvda Me, con Jennifer Lopez, ha raccolto davanti al video 2.436.000 spettatori pari.4% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.464.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.667.000 spettatori con il 10% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.332.000 – 5.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 817.000 spettatori pari ad uno share del 4% (presentazione di 12 minuti: 814.000 – 3.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 896.000 spettatori con il ...

Advertising

Mattiabuonocore : Bene il ricordo di Che Tempo Che Fa di Battiato: 7.5% prima di Upas - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Mercoledì 18 maggio 2021. Montalbano vince con il 20.6%, Ricomincio da Me fermo all’11.4% - fabiofabbretti : #IlCommissarioMontalbano in replica (20.6% di share) doppia #RicomincioDaMe (11.4%). #UnOraSolaViVorrei chiude al 6… - CorneliaHale94 : @Montes1301 @nico_lai93 no dicevo di fare un appuntamento in più 3+3+3+3+2 in modo da non fare due mercoledì con q… - LuigiPetrucci11 : @VK4213 È qui ti sbagli. Non c'è nessun fallimento, ma un contratto con una data ben precisa. La striscia di 3 min… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Mercoledì Buongiorno Mamma! non va in onda oggi, cambia ancora la programmazione di Canale5 ...la penultima puntata tornerà nel prime time di domani nella sua collocazione originale al mercoledì ... Una programmazione ballerina nonostante i buoni ascolti e l'ottimo riscontro del pubblico e del ...

Temptation Island 2021: dalla data di inizio al conduttore, tutto quello che c'è da sapere ... di anno in anno, ha sempre fatto registrare ottimi ascolti. Non poteva quindi non esserci la nona ... Canale 5 ha programmato la prima delle sue puntate del docu - reality per mercoledì 30 giugno . Ma ...

Ascolti TV | Mercoledì 18 maggio 2021. Montalbano vince con il 20.6%, Ricomincio da Me fermo all’11.4% DavideMaggio.it ...la penultima puntata tornerà nel prime time di domani nella sua collocazione originale al... Una programmazione ballerina nonostante i buonie l'ottimo riscontro del pubblico e del ...... di anno in anno, ha sempre fatto registrare ottimi. Non poteva quindi non esserci la nona ... Canale 5 ha programmato la prima delle sue puntate del docu - reality per30 giugno . Ma ...