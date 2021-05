Ascolti tv analisi 18 maggio: Zingaretti distanzia Lopez, Iene idem su Brignano, Floris su Giordano. Fazio, Gruber, Travaglio cercano l’alba dentro l’imbrunire (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ascolti talk politici, sovrapposizione: Floris punta su Sabina Guzzanti, Raggi, Della Valle, Viola e Costanzo e fa il 5,1%; Giordano si limita a Feltri e Ricciarelli e fa 4,8%; Berlinguer con Di Battista e Bassetti al 4% Un martedì diverso da quello di sette giorni prima, quello del diciotto maggio, per quello che riguarda la programmazione delle ammiraglie generaliste. Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, La danza del gabbiano, capace all’esordio nel 2011 di superare 9 milioni (31,2%) e poi di raggiungere nel 2017 ancora 7,7 milioni di spettatori ed il 33,1% e, nell’ultimo passaggio del 2019 ben 5,330 milioni di spettatori ed il 24,1%, ieri è atterrato a 4,4 milioni e il 20,6%. Luca Zingaretti ha comunque stravinto la sfida con Ricomincio da me, la pellicola di Canale 5 con Jennifer ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 19 maggio 2021)talk politici, sovrapposizione:punta su Sabina Guzzanti, Raggi, Della Valle, Viola e Costanzo e fa il 5,1%;si limita a Feltri e Ricciarelli e fa 4,8%; Berlinguer con Di Battista e Bassetti al 4% Un martedì diverso da quello di sette giorni prima, quello del diciotto, per quello che riguarda la programmazione delle ammiraglie generaliste. Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, La danza del gabbiano, capace all’esordio nel 2011 di superare 9 milioni (31,2%) e poi di raggiungere nel 2017 ancora 7,7 milioni di spettatori ed il 33,1% e, nell’ultimo passaggio del 2019 ben 5,330 milioni di spettatori ed il 24,1%, ieri è atterrato a 4,4 milioni e il 20,6%. Lucaha comunque stravinto la sfida con Ricomincio da me, la pellicola di Canale 5 con Jennifer ...

