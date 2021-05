Arte: Monet, ‘Ponte di Waterloo’ venduto a prezzo stellare di 48,5 milioni di dollari (Di mercoledì 19 maggio 2021) New York, 19 mag. -(Adnkronos) – Uno dei più celebri dipinti della serie “Il ponte di Waterloo”, realizzati tra il 1899 e il 1904 a Londra dal pittore impressionista francese Claude Monet (1840-1926), è stato aggiudicato ad un’asta di Christie’s a New York per 42 milioni di dollari, che con le spese di commissione, ha portato il prezzo totale a 48,5 milioni. L’opera che raffigura il ponte londinese avvolto in una soffusa nebbia, che è partita da una stima di 35 milioni, è stata aggiudicata alla cifra stellare ad un collezionista che era collegato con la sala d’aste del Rockefeller Center via telefono con il banditore Maria Los. Questo raro e importante quadro, ha spiegato un portavoce di Christie’s, rappresenta “un eccellente lavoro della celebre serie di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) New York, 19 mag. -(Adnkronos) – Uno dei più celebri dipinti della serie “Il ponte di Waterloo”, realizzati tra il 1899 e il 1904 a Londra dal pittore impressionista francese Claude(1840-1926), è stato aggiudicato ad un’asta di Christie’s a New York per 42di, che con le spese di commissione, ha portato iltotale a 48,5. L’opera che raffigura il ponte londinese avvolto in una soffusa nebbia, che è partita da una stima di 35, è stata aggiudicata alla cifraad un collezionista che era collegato con la sala d’aste del Rockefeller Center via telefono con il banditore Maria Los. Questo raro e importante quadro, ha spiegato un portavoce di Christie’s, rappresenta “un eccellente lavoro della celebre serie di ...

Advertising

TV7Benevento : Arte: Monet, 'Ponte di Waterloo' venduto a prezzo stellare di 48,5 milioni di dollari... - luciaIZV : RT @Babi0990: Sei come arte. “Ti porterei a visitare una galleria d'arte ma ho paura che tutti guarderebbero te, che negli occhi hai giraso… - Murgi67312413 : RT @Babi0990: Sei come arte. “Ti porterei a visitare una galleria d'arte ma ho paura che tutti guarderebbero te, che negli occhi hai giraso… - 7dreamini : @SOBAR0KI NON AVEVO DUBBI AMO <333 la leggende dell’arte monet ha 24 ore per rispondere - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL ARTE ?? 8?ttavi di finale Scegli il più grande PITTORE di tutti i tempi tra: ????? CL… -