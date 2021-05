Arte, Andrea Prince e Lele Mora: “Trasformiamo sculture e fotografie in token unici” (Di mercoledì 19 maggio 2021) C’è un po’ d’Italia nella rivoluzione dell’Arte digitalizzata ovvero nei ‘Non Fungible token’ (Nft). L’ex artista e performer Andrea Prince, dopo aver fondato la Laserman Industries, azienda che opera nel settore dell’intrattenimento e delle tecnologie digitali, si è unito con lo storico agente dei vip Lele Mora e con Leonardo Terzulli ed è entrato nel mercato della crypto Arte per trasformare sculture, fotografie e video in token unici e indivisibili. Nati nel 2017, gli Nft sono certificati digitali che utilizzano, proprio come le criptovalute, un sistema blockchain per attestare la proprietà di un qualunque oggetto fisico riprodotto nel mondo digitale. Un settore, quello degli Nft, verso il quale ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) C’è un po’ d’Italia nella rivoluzione dell’digitalizzata ovvero nei ‘Non Fungible’ (Nft). L’ex artista e performer, dopo aver fondato la Laserman Industries, azienda che opera nel settore dell’intrattenimento e delle tecnologie digitali, si è unito con lo storico agente dei vipe con Leonardo Terzulli ed è entrato nel mercato della cryptoper trasformaree video ine indivisibili. Nati nel 2017, gli Nft sono certificati digitali che utilizzano, proprio come le criptovalute, un sistema blockchain per attestare la proprietà di un qualunque oggetto fisico riprodotto nel mondo digitale. Un settore, quello degli Nft, verso il quale ...

