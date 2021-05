Arte, Andrea Prince e Lele Mora: “Trasformiamo sculture e fotografie in token unici” (Di mercoledì 19 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 19 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

italiaserait : Arte, Andrea Prince e Lele Mora: “Trasformiamo sculture e fotografie in token unici” - TV7Benevento : Arte, Andrea Prince e Lele Mora: “Trasformiamo sculture e fotografie in token unici”... - fisco24_info : Arte, Andrea Prince e Lele Mora: “Trasformiamo sculture e fotografie in token unici”: Laserman Industries entra nel… - cittasalute_to : L'opera d'arte “Interno con bambini che giocano a carte” di Hugo Salmson riprodotta dall'urban visual artist Andrea… - fainformazione : Esce “Riaccendo la Tv” nuovo singolo del cantautore Ascanio Piccoli ma significativi passi hanno segnato l'eso… -