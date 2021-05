Arriva in Italia l’esperimento francese di giornalismo a fumetti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il giornalismo si scrive sui giornali e sui siti, si trasmette in televisione, si racconta in radio. E, da qualche anno, si disegna pure. È il concetto della Révue Dessinée, rivista di giornalismo a fumetti che, nata in Francia nel 2013, sbarcherà a breve anche in Italia. Sarà un cartaceo di 230 pagine, del tutto a colori, che uscirà a cadenza trimestrale. Sono previsti, per ogni numero, sei inchieste e reportage a fumetti intervallati da altrettante rubriche (anche queste a fumetti). La prima uscita è attesa nel giro di un anno, il crowdfunding è aperto, la cifra di base è già stata superata in scioltezza e i giornalisti chiamati alle armi sono al lavoro. Toccherà a loro trovare le storie, scriverle e adattarle per il nuovo linguaggio grafico. Per ognuna di queste verrà poi scelto il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilsi scrive sui giornali e sui siti, si trasmette in televisione, si racconta in radio. E, da qualche anno, si disegna pure. È il concetto della Révue Dessinée, rivista diche, nata in Francia nel 2013, sbarcherà a breve anche in. Sarà un cartaceo di 230 pagine, del tutto a colori, che uscirà a cadenza trimestrale. Sono previsti, per ogni numero, sei inchieste e reportage aintervallati da altrettante rubriche (anche queste a). La prima uscita è attesa nel giro di un anno, il crowdfunding è aperto, la cifra di base è già stata superata in scioltezza e i giornalisti chiamati alle armi sono al lavoro. Toccherà a loro trovare le storie, scriverle e adattarle per il nuovo linguaggio grafico. Per ognuna di queste verrà poi scelto il ...

Advertising

vogue_italia : Arriva il nuovo capitolo di Rockstud, la collezione di borse e scarpe che ha fatto della borchia dorata un marchio… - HDblog : RT @HDblog: Google Pay, in Italia arriva il supporto alle carte ING - infoitscienza : Arriva in Italia il museo italiano del PC gaming - VenusianFebio : @AouichiLudovic @fanpage Arriva il vittimismo storico completamente irrilevante, è incorretto. Germania manco ha fa… - filippo_palermo : È un Wi-Fi potente che arriva in tutti gli angoli di casa grazie al Booster e al Wi-Fi6, primo internet box in Ital… -