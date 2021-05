Advertising

ilNotiziarioInd : Arriva Burger King fra Cislago e Gerenzano, cambia sede il Lidl -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Burger

L'Officiel Italia

... prossimo allenatore dei Bersaglieri,oggi a Rovigo per discutere e firmare il contratto. ... Player of The match: Hugo Schalk(Kawasaki Robot Calvisano). Note: Partita in regime di porte ...Da una penaltouche ben giocata con un ottimo drive,un calcio di punizione per il Rovigo, ... Kawasaki Robot Calvisano 4, Femi - Cz Rovigo 0 Player of The match: Hugo Schalk(Kawasaki ...Nella serata di ieri il governo marocchino ha fatto sapere di aver chiuso nuovamente i valichi di confine, dopo che Madrid aveva già respinto 4 mila delle persone giunte illegalmente sul territorio ...La parte più difficile da sopportare di questa guerra è il servizio che ne fa la televisione pubblica, che da quando è iniziato il conflitto non ha assolutamente nulla da dire, ma in compenso non sta ...