Arezzo | doveva abortire ma la mamma si ribella | Marta nata grazie a una tecnica innovativa

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Quando i suoi genitori sono arrivati al pronto soccorso di Pistoia per delle perdite ematiche della madre, la strada disembrava già tracciata: era destia morire per via delle complicazioni ...

Valentina e il marito si rivolgono alla Ginecologia dell'ospedale San Donato di. E' un medico di questa unità operativa, Enrico Periti, a proporre loro una scelta diversa da quella dell'...... ci dovevo mettere per forza una canzone d'amore e così è nata Fred Astaire ; per forza,... uno sarà su Bingo e l'altro sarà uno spettacolo concerto con l'Orchestra Multietnica dibasato ...Quando i suoi genitori sono arrivati al pronto soccorso di Pistoia per delle perdite ematiche della madre, la strada di Marta sembrava già tracciata: era destinata a morire per via delle complicazioni ...Una grave problematica sorta durante la gestazione, poi la soluzione trovata dai medici della Ginecologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, grazie all'amnioinfusione. "E noi accettammo, consapevoli ...