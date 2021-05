Apple-Cina | inchiesta choc New York Times | “Censura e sorveglianza”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono decisamente pesanti le accuse rivolte dal Newad. L’autorevole quotidiano della Grande Mela ha infatti realizzato un’secondo cui la stessa multinazionale di Cupertino sarebbe di fatto al soldo della, come riferisce il sito Tempi.it, diventando “il braccio armato delladel regime comunista di Xi Jinping”, cancellando, prima ancora della richiesta del governo, migliaia di app dall’App Store cinese, o non facendole nemmeno entrare in quanto invise al Partito comunista, organo che tra l’altro riceve tutti i dati personali di migliaia di utenti., le accuse del New: i dettagli (Foto NYT)Il Newha parlato con 17 ...

Advertising

paolovarsi1 : Apple consegna i dati degli utenti cinesi al regime. E censura le app per Pechino - frances61777683 : I molti compromessi di Apple col governo cinese -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Cina

...più grande produttore di componenti elettronici al mondo nonché il principale assemblatore di,... 14 dei quali inche danno lavoro a oltre 300.000 persone. L'impianto più grande è quello di ...Oggi quasi tutti i prodottisono fabbricati in, Paese dove realizza un quinto delle proprie vendite complessive (parliamo di circa 50 milioni di iPhone ogni anno). Ma per il privilegio di ...Fornitori Apple chiusi in Vietnam per COVID-19, scarsità di scorte per iPad e Mac. Fornitori Apple chiusi in Vietnam per COVID-19, scarsità di scorte per iPad e Mac.Stellantis e Foxconn hanno dato vita alla joint venture Mobile Drive. Per il colosso dell'auto si stanno quindi per aprire le porte del mercato cinese ...