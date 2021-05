Anzio e Nettuno, individuate 13 spolette M46 americane e due ordigni bellici inesplosi (FOTO) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una campagna di ricerca in una proprietà privata che ha visto protagonista il Gruppo Ricerche Storiche Nettunia tra Anzio e Nettuno, si è rivelata molto “calda” in termini di reperti. «Alcuni nostri operatori hanno identificato circa 13 spolette M46 americane in ottimo stato di conservazione e due ordigni inesplosi di medesima fattura che si possono apprezzare nelle FOTO», fanno sapere dall’Associazione. Leggi anche: Armamenti e ordigni della seconda guerra mondiale sul territorio pontino: giornata-evento il 31 maggio 2021 di sensibilizzazione sui rischi e comportamenti da adottare «Come di consueto, abbiamo prontamente allertato le forze dell’ordine che ora piantonano l’area in attesa degli artificieri che metteranno in sicurezza la zona. Ricordiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una campagna di ricerca in una proprietà privata che ha visto protagonista il Gruppo Ricerche Storiche Nettunia tra, si è rivelata molto “calda” in termini di reperti. «Alcuni nostri operatori hanno identificato circa 13M46in ottimo stato di conservazione e duedi medesima fattura che si possono apprezzare nelle», fanno sapere dall’Associazione. Leggi anche: Armamenti edella seconda guerra mondiale sul territorio pontino: giornata-evento il 31 maggio 2021 di sensibilizzazione sui rischi e comportamenti da adottare «Come di consueto, abbiamo prontamente allertato le forze dell’ordine che ora piantonano l’area in attesa degli artificieri che metteranno in sicurezza la zona. Ricordiamo ...

