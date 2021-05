Angela Missoni lascia la direzione creativa Ecco cosa succede

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ladel brand di famiglia. Lo annuncia Bof, decretando la fine di un’epoca. La stilista figlia Ottavio e Rositaha respirato la cultura della moda fin dalla nascita, 62 anni fa, cresciuta insieme all’azienda fondata nel 1953 a Gallarate. Legittima erede di un patrimonio iconografico ricchissimo, a capo dell’ufficio stile della maison da 24 anni, ha portato avanti una tradizione di pattern e intrecci unica al mondo, interpretando i codici del brand con grande coerenza. La collezione primavera estate 2022 sarà l’ultima per lei.a lavoro nell’ufficio stile della maison.segue Margherita La notizia arriva due mesi dopo quella del ritiro della figlia Margherita ...

Tra gli ospiti che si alternano figurano l'analista del settore lusso di Bernstein , Luca Solca ,, che ha la direzione creativa del marchio di famiglia, l'archistar Stefano Boeri , ...Parlerò di sostenibilità con Stefano Boeri , di moda con, di food con Marta Pulini e Francesca Sarti . E poi della nuova scena dell'arte milanese. È un omaggio al Salone e alla design ...Altro valzer di poltrone in casa Missoni. La guida dello stile passa ad Alberto Caliri, allievo e braccio destro della designer. Emblema della ...La scelta per agevolare il cambiamento. La figlia dei fondatori si concentra sul suo ruolo di azionista come presidente della società. Rinnovata la squadra dei manager sotto la guida del ceo Livio Pro ...