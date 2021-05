Advertising

Agenzia_Ansa : Angela Missoni, figlia di Ottavio e Rosita, lascia la direzione creativa del marchio. Per la prima volta in 68 anni… - Massimiliana21 : RT @ilpost: Angela Missoni ha lasciato la direzione creativa di Missoni - ilpost : Angela Missoni ha lasciato la direzione creativa di Missoni - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Angela Missoni, figlia di Ottavio e Rosita, lascia la direzione creativa del marchio. Per la prima volta in 68 anni a dis… - Primaonline : Angela Missoni lascia la direzione creativa della maison di famiglia: Un passo indietro per un nuovo ciclo aperto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Missoni

La notizia è uscita all'alba sul sito americano Business of Fashion, in Italia sul Corriere della sera e l'azienda ora la conferma:, figlia di Ottavio e Rosita, lascia la direzione creativa del marchio. Per la prima volta in 68 anni, come riporta Ansa, a disegnare le collezioni, non sarà qualcuno della famiglia. Un ...La notizia è uscita all'alba sul sito americano Business of Fashion, in Italia sul Corriere della sera e l'azienda ora la conferma:, figlia di Ottavio e Rosita, lascia la direzione creativa del marchio. Per la prima volta in 68 anni, a disegnare le collezioni, non sarà qualcuno della famiglia. Un passo indietro - ...Angela Missoni, figlia di Ottavio e Rosita, lascia la direzione creativa del marchio. E' così che, per la prima volta in 68 anni, a disegnare le collezioni, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Angela Missoni, figlia dei fondatori Ottavio e Rosita, lascia la direzione della Maison ...