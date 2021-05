Angela Missoni, figlia di Ottavio e Rosita, lascia la direzione creativa del marchio. Perché? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo 24 anni passati alla guida del brand di famiglia, Angela Missoni lascia il timone creativo dello storico marchio di Sumirago. La stilista continuerà a dedicarsi al ruolo di presidente della società, mentre a tenere le redini dello stile ci sarà Alberto Caliri, designer e da anni braccio destro di Angela Missoni. Con questo passaggio di testimone, ha spiegato la stilista, si apre un nuovo ciclo per Missoni, il terzo. L'azienda, che durante la pandemia ha continuato a rimanere sempre attiva, non solo sulle collezioni, dal 2018 ha come socio il fondo Fsi, entrato nel capitale con una quota del 41,2% a seguito di un aumento di capitale da 70 milioni di euro. Il passaggio arriva a seguito della riorganizzazione aziendale, organizzata insieme a Livio Proli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo 24 anni passati alla guida del brand di famiglia,il timone creativo dello storicodi Sumirago. La stilista continuerà a dedicarsi al ruolo di presidente della società, mentre a tenere le redini dello stile ci sarà Alberto Caliri, designer e da anni braccio destro di. Con questo passaggio di testimone, ha spiegato la stilista, si apre un nuovo ciclo per, il terzo. L'azienda, che durante la pandemia ha continuato a rimanere sempre attiva, non solo sulle collezioni, dal 2018 ha come socio il fondo Fsi, entrato nel capitale con una quota del 41,2% a seguito di un aumento di capitale da 70 milioni di euro. Il passaggio arriva a seguito della riorganizzazione aziendale, organizzata insieme a Livio Proli, ...

