Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò intervistati da Tommaso Zorzi (Di mercoledì 19 maggio 2021) La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele. Dal momento in cui si sono spente le luci del reality show, i due ragazzi hanno scelto di approfondire la loro conoscenza confermando di essere fidanzati. Il 18 maggio 2021 Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono presentati a Mediaset per registrare la loro intervista di coppia concessa a Tommaso Zorzi, per il programma "Il Punto Z". Alla fine della puntata, Rosalinda Cannavò ha pubblicato delle stories ironiche, in cui diceva che Andrea Zenga e lei erano stati mandati fuori dagli studi Mediaset.

isabellamisceo : RT @rosalindamyhea1: ?????? @tommaso_zorzi @14Adua @andrea_zenga Che belli siete e Tommaso è stato un vero amico per voi come voi amate lui.… - zengavosguardi : Finalmente insieme...??@stefyorlando @14Adua @tommaso_zorzi @andrea_zenga #ilpuntoZ #zengavò - asia32755227 : RT @BiasiErika: 'Loro sono di una falsezza e continuano a fingere di stare insieme. Andrea Zenga non classificato,ha recitato da quando è e… - CantuMaura : RT @with_tania: “Andrea Zenga ha recitato da quando è entrato nella casa” UN ATTORE NATOO STEFY ?? #IlPuntoZ #Zengavo - CantuMaura : RT @with_tania: “Un saluto falso Stefy” ANDREA ZENGA POI MI SPIEGIHI COME FAI AD USCIRE STE BATTUTE SU DUE PIEDI #ilpuntoz #zengavo -