Andrea Giambruno e il primo appuntamento con Giorgia Meloni: il giornalista racconta il momento romantico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni, con la quale nel 2016 ha avuto la sua prima figlia, Ginevra. giornalista e conduttore di tg, da qualche tempo è anchorman di Studio Aperto. Dopo aver difeso in passato la sua compagna, Giambruno è tornato a parlare di lei rivelando alcuni dettagli sulla loro relazione. Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: il segreto del loro amore In questi giorni, il settimanale Chi ha intervistato Andrea Giambruno giornalista e compagno della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Le dichiarazioni del conduttore di Studio Aperto sono state riportate da Today.it e rivelano alcuni retroscena ...

