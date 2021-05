Anche Stromboli si risveglia | forte eruzione | colonna di fumo e colata lavica Il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuova, in Sicilia, con un’altadi, lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. La, che sta scendendo a mare, lungo la sciara del fuoco, una zona desertica dell’isola, ha provocatouna frana. L’attività dello, già intensa da alcuni giorni, è seguita dai vulcanologi dell’Ingv e della protezione civile. Il boato è stato avvertito distintamente dagli abitanti e dai turisti che hanno cominciato in questi giorni ad affollare l’isola. L’attività dellosi era intensificata negli ultimi giorni, come sottolineatodai bollettini dell’Ingv di Catania che ieri aveva evidenziato “una attività vulcanica esplosiva normale di tipo ...