“Anche i malati di Sla meritano l’attenzione mostrata dalle istituzioni Ue sul Covid”: la petizione online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una petizione online rivolta alle istituzioni europee per investire sulla ricerca e trovare una cura per i pazienti malati di Sla: è questa l’iniziativa promossa da Andrea Caffo, ingegnere informatico 39enne di Catania che da anni convive con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, le cellule celebrali che controllano l’attività della muscolatura volontaria, e in questo modo blocca progressivamente le funzioni vitali. Andrea Caffo è autore del sito “Post Fata Resurgo” (dal latino, “Dopo la morte risorgo”) che punta a sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica contro questa malattia rara. TPI lo aveva intervistato un mese fa, accogliendo il suo appello affinché l’Europa accorci i tempi per la sperimentazione dei farmaci per la Sla e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Unarivolta alleeuropee per investire sulla ricerca e trovare una cura per i pazientidi Sla: è questa l’iniziativa promossa da Andrea Caffo, ingegnere informatico 39enne di Catania che da anni convive con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, le cellule celebrali che controllano l’attività della muscolatura volontaria, e in questo modo blocca progressivamente le funzioni vitali. Andrea Caffo è autore del sito “Post Fata Resurgo” (dal latino, “Dopo la morte risorgo”) che punta a sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica contro questa malattia rara. TPI lo aveva intervistato un mese fa, accogliendo il suo appello affinché l’Europa accorci i tempi per la sperimentazione dei farmaci per la Sla e ...

