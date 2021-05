Advertising

sportli26181512 : Anche Brozo è un 'obiettivo' dell'Inter: presto il club parlerà con il padre: Anche Brozovic è un 'obiettivo' dell'… - officialcafe_19 : @AlfonsoMontana3 Pensavo anche io, e invece entra pulito e anche lì la merda cerca la gamba di Brozo. - Manu83449580 : Eriksen che chiede a Darmian dell'acqua e dice 'buona l'acqua' così Matteo risponde 'anche il cazzo' Chris si stroz… - mandvzukic : ciao brozo se ti ricordi di me bloccami anche qui - UgoMaran : @PresMoratti Sei un mito Moratti brozo fa paura anche ai Rom -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Brozo

fcinter1908

Scatta l'operazione "conferma". Non solo i contratti di Bastoni e Lautaro (le priorità del club),quello di Marcelo Brozovic. Una pedina fondamentale nel gioco di Conte, un giocatore cresciuto negli anni tecnicamente, tatticamente e caratterialmente, tanto da aver messo in archivio i dissidi ...... dai compagni Candreva, Ranocchia, Skriniar e Vecino (dapprimaVidal, poi tolto) ai mi piace di calciatori come Rakitic o Asamoa h (ex Inter, maex Juve). Ed era arrivatoun like d'...Federica Pellegrini è entrata nella semifinale dei 200 stile libero agli Europei 2021 di nuoto in corso a Budapest con il terzo tempo (1'58''48), arrivando seconda nell'ultima batteria vinta dalla cec ...Lonato 2021** Campionati di tiro a volo a Lonato** Classifiche e qualificazioni per la coppa del Mondo di tiro a volo** Terza tappa tiro a volo Lonato ...