Analisi del prezzo di VeChain: VET crolla del -17% in 24 ore (Di mercoledì 19 maggio 2021) La coppia VET/USD è in una fase ribassista importante che potrebbe proseguire anche nelle prossime ore Prosegue la tendenza ribassista dell'intero mercato delle criptovalute, e infatti l'ultimo sell-off ha fatto scendere il market cap complessivo sotto la soglia dei 2.000 miliardi di dollari. Il prezzo del bitcoin è sceso sotto la soglia dei 40.000 dollari, la prima volta che ciò accade da inizio febbraio. Anche VeChain (VET) è stata colpita dal calo, perdendo oltre il -17% del suo valore nelle ultime 24 ore. L'enorme calo del prezzo potrebbe condurre VET sotto la soglia dei 0,1 dollari, cancellando gran parte dei guadagni accumulati negli ultimi mesi. Analisi del prezzo di VET sul breve periodo Nelle ultime 24 ore VET è in calo del -18% contro il dollaro, segno che sta seguendo il massiccio calo ...

