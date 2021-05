Amici | 200mila euro vinti | ma il mio primo acquisto sarà questo

(Di mercoledì 19 maggio 2021)articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Stabile, amata e seguita vincitrice di ‘di Maria De Filippi‘, ha deciso di rivelare cosa farà con il montepremi ricevuto grazie alla vittoria al talent show Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione, Giulia Stabile, dopo la vittoria ad ‘di Maria De Filippi‘, ha deciso di rivelare cosa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amici 200mila

Gossip News

È stata una grande edizione dimolto seguita e apprezzata dal pubblico: merito della padrona ... Giulia Stabile si è aggiudicata anche il montepremi dieuro e la ragazza ha spiegato che lo ......di oltreeuro (che ha affermato di voler investire per aiutare sua madre e per continuare a studiare danza) Giulia Stabile ha conquistato il cuore di Sangiovanni partecipando ad20. La ...Amici, in una recente intervista Giulia Stabile ha svelato cosa ha intenzione di fare con il montepremi vinto grazie al talent.Giulia Stabile ha confessato la sua opinione su Maria De Filippi e Sangiovanni, ma ha evitato di esprimersi su Alessandra Celentano.