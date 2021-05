American Skin | La violenza della polizia americana dal 24 maggio su SKY

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci sono cose che non si dimenticano. Ci sono cose che ti rimangono dentro, perchè non sai darti una risposta questo è il caso di George Floyd. A un anno dalla sua morte, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il temaa sui cittadini di colore e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l’ha ucciso, Sky presenta in prima visione assoluta, lunedì 24alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Di cosa parla? Il film, scritto, diretto e interpretato da Nate Parker (The Birth of a Nation), racconta la disperazione di un padre in cerca di giustizia per la morte del figlio ...