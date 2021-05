American Horror Stories: lo spinoff della serie horror debutterà in estate (Di mercoledì 19 maggio 2021) La serie American horror Stories, spinoff dello show originale, arriverà in estate sugli schermi Americani di FX. American horror Stories, lo spinoff della serie antologica horror creata da Ryan Murphy, debutterà sugli schermi Americani a luglio. Il nuovo progetto sarà composto da sedici puntate, ognuna che racconterà una storia indipendente basata su varie leggende e miti diversi. Al termine della messa in onda su FX dello show prenderà poi il via la decima stagione di American horror Story, intitolata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladello show originale, arriverà insugli schermii di FX., loantologicacreata da Ryan Murphy,sugli schermii a luglio. Il nuovo progetto sarà composto da sedici puntate, ognuna che racconterà una storia indipendente basata su varie leggende e miti diversi. Al terminemessa in onda su FX dello show prenderà poi il via la decima stagione diStory, intitolata ...

