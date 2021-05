“American Horror Stories”: in arrivo lo spinoff e la decima stagione della serie TV di Ryan Murphy (Di mercoledì 19 maggio 2021) “American Horror Stories” torna a raccontare i delitti e gli abomini made in U.S.A con uno spinoff. I 16 nuovi episodi ideati da Ryan Murphy andranno in onda sugli schermi Americani a partire da luglio. Ognuno di loro racconterà storie e leggende di natura diversa. Sull’identità delle varie narrazioni ancora nessun indizio. L’attore Finn Wittrock, presenza ormai fissa nei cast di Murphy, ha dichiarato che si tratterà di qualcosa di molto diverso rispetto al passato. Il regista ha lavorato molto nell’ultimo periodo e, dopo che lo spinoff sarà trasmesso sul canale FX, “American Horror Stories” proseguirà con la decima stagione. Questo ulteriore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) “” torna a raccontare i delitti e gli abomini made in U.S.A con uno. I 16 nuovi episodi ideati daandranno in onda sugli schermii a partire da luglio. Ognuno di loro racconterà storie e leggende di natura diversa. Sull’identità delle varie narrazioni ancora nessun indizio. L’attore Finn Wittrock, presenza ormai fissa nei cast di, ha dichiarato che si tratterà di qualcosa di molto diverso rispetto al passato. Il regista ha lavorato molto nell’ultimo periodo e, dopo che losarà trasmesso sul canale FX, “” proseguirà con la. Questo ulteriore ...

