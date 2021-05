Ambiente: Letta, 'giustizia climatica o le diseguaglianze si amplieranno' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "La transizione verde deve essere una transizione giusta. Perché la lotta al cambiamento climatico avrà successo solo se avremo la giustizia climatica. Altrimenti, il rischio è quello di ampliare, piuttosto che ridurre, le disuguaglianze esistenti". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento al 'Dublin climate dialogue', l'evento di avvicinamento alla Cop26 cui ha partecipato, tra gli altri, John Kerry. "Se non lo facciamo, il grande rischio è cadere in una trappola ben nota: creare un conflitto tra chi si preoccupa per la fine del mondo e chi si preoccupa per la fine del mese", ha spiegato tra l'altro il segretario del Pd sottolineando che "collegare Next generation Eu al Green deal è stata una decisione fondamentale. L'Europa non è caduta nella trappola della fine del mondo contro la fine del mese. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "La transizione verde deve essere una transizione giusta. Perché la lotta al cambiamento climatico avrà successo solo se avremo la. Altrimenti, il rischio è quello di ampliare, piuttosto che ridurre, le disuguaglianze esistenti". Lo ha detto Enriconel suo intervento al 'Dublin climate dialogue', l'evento di avvicinamento alla Cop26 cui ha partecipato, tra gli altri, John Kerry. "Se non lo facciamo, il grande rischio è cadere in una trappola ben nota: creare un conflitto tra chi si preoccupa per la fine del mondo e chi si preoccupa per la fine del mese", ha spiegato tra l'altro il segretario del Pd sottolineando che "collegare Next generation Eu al Green deal è stata una decisione fondamentale. L'Europa non è caduta nella trappola della fine del mondo contro la fine del mese. ...

Advertising

955641 : @EnricoLetta A parte che la tutela dell'ambiente è già in Costituzione. Ovviamente la famiglia Letta, col culo pia… - TV7Benevento : Ambiente: Letta, 'giustizia climatica o le diseguaglianze si amplieranno'... - TV7Benevento : Ambiente: Letta, 'primo sì per farlo entrare in Costituzione un grande risultato'... - salvatore_lieto : @MatteoPedrosi Ho pensato lo stesso del signore appena letta la notizia è un modo per condizionare l’avversario anc… - il_brigante07 : RT @TorazziAlberto: Per un paio di settimane ilPD nn parlerà più di ambiente.. 'Pd, fanghi di scarto delle concerie: Toscana, l'inchiesta-b… -