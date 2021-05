Alvino: “Gattuso resta a Napoli? Ecco la verità. Da Torino arriva una buona notizia” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il futuro di Gennaro Gattuso a Napoli è ancora incerto. Il tecnico calabrese potrebbe salutare a fine stagione,, nelle ultime ore però si rincorrono le voci di una possibile permanenza. Del futuro di Gattuso ha parlato il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Gennaro Gattuso sta aspettando il Napoli per firmare il rinnovo? Le mie notizie, purtroppo, vanno in una direzione completamente diversa. Dico purtroppo perché anche a me farebbe piacere che il mister restasse alla luce di tutto quello che di buono sta facendo. Tuttavia a me risulta che il rapporto professionale tra Ringhio e il Napoli terminerà dopo la gara di domenica“. Carlo Alvino ha poi aggiunto: “Al termine del match contro il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il futuro di Gennaroè ancora incerto. Il tecnico calabrese potrebbe salutare a fine stagione,, nelle ultime ore però si rincorrono le voci di una possibile permanenza. Del futuro diha parlato il giornalista Carloai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Gennarosta aspettando ilper firmare il rinnovo? Le mie notizie, purtroppo, vanno in una direzione completamente diversa. Dico purtroppo perché anche a me farebbe piacere che il mistersse alla luce di tutto quello che di buono sta facendo. Tuttavia a me risulta che il rapporto professionale tra Ringhio e ilterminerà dopo la gara di domenica“. Carloha poi aggiunto: “Al termine del match contro il ...

