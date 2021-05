All'hub di Olbia venerdì e sabato le vaccinazioni per gli over 40: come prenotare (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Visited 170 times, 170 visits today) Notizie Simili: Il primo giorno del nuovo centro vaccinale di Olbia:… Entro la settimana prossima vaccinati tutti gli over… Apre il nuovo centro ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Visited 170 times, 170 visits today) Notizie Simili: Il primo giorno del nuovo centro vaccinale di:… Entro la settimana prossima vaccinati tutti gli… Apre il nuovo centro ...

Advertising

gennaromigliore : E siamo anche all’anno ‘68! Hub di Termini. Grazie agli operatori per l’efficienza, la professionalità e l’attenzio… - FoodHeaven17 : RT @identitagolose: Ai fuochi gli chef Candela e Sodano (che ha fatto le prove generali per Identità Golose Milano): una gran cena! Vi narr… - oloapmarchi : RT @identitagolose: Ai fuochi gli chef Candela e Sodano (che ha fatto le prove generali per Identità Golose Milano): una gran cena! Vi narr… - EremitaMancato : RT @ary_anna: In diretta dal collegio docenti: 'E' consentito lasciare in anticipo la riunione per recarsi all'hub vaccinale'. Dal mondo de… - Borderline_24 : #Caos all'#Hub #Vaccini di #Corato, appello ad Emiliano: 'Intervenire subito' -