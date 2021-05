Alla Biblioteca di Bra arrivano… i lupi: nuovo appuntamento con "Nati per Leggere" martedì 25 maggio alle 17 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mercoledì 26 maggio (ore 17) si terrà invece il secondo dei tre appuntamenti di "Io leggo per te", laboratori rivolti a genitori, insegnanti ed educatori desiderosi di perfezionare le proprie ... Leggi su ideawebtv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mercoledì 26(ore 17) si terrà invece il secondo dei tre appuntamenti di "Io leggo per te", laboratori rivolti a genitori, insegnanti ed educatori desiderosi di perfezionare le proprie ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla Biblioteca Alla Biblioteca di Bra arrivano? i lupi: nuovo appuntamento con "Nati per Leggere" martedì 25 maggio alle 17 Nuovo appuntamento alla Biblioteca civica "Giovanni Arpino" di Bra con "Nati per leggere Piemonte", incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo ...

