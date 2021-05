(Di mercoledì 19 maggio 2021)con il GF Vip è entrato nella case degli italiani due volte a settimana da settembre 2020 al 1° marzo 2021. Con la fine del reality il direttore di Chi èdai radar e una lettrice del suo settimanale gli ha chiesto il motivo. “Lei è scomparso e non deve farlo.Ci ha tenuto compagnia per mesi.non la vediamo nemmeno da Barbara d’Urso o Maurizio Costanzo?” Il presentatore del GF Vip hato che stare lontano per un po’tv è stata una sua scelta. “Sparire per un po’ a volte non guasta. Non preoccupatevi, ci rivedremol’estate. Il fatto di stare lontanotelevisione,tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella ...

Advertising

StraNotizie : Alfonso Signorini spiega perché è sparito dalla tv dopo il GF Vip - forsediVento : Stavo facendomi i fatti miei e, all'improvviso, mi è venuto in mente il modo sadico con il quale Alfonso Signorini… - infoitcultura : Alfonso Signorini: perché è sparito dalla tv dopo il GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il mistero di Alfonso Signorini: è sparito - Novella_2000 : Alfonso Signorini rivela perché ha scelto di sparire dalla tv dopo il GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

Non arrivano buone notizie per, al lavoro per la realizzazione del 'Grande Fratello Vip 6', che dovrebbe prendere il via il prossimo mese di settembre. Non sappiamo quanto durerà stavolta il reality show, dopo il ...Iniziano già a emergere alcune indiscrezioni sul Gf Vip 6 , stando a quanto ha confessatodobbiamo preparaci per delle incredibili novità. In primis, il conduttore, ha rivelato che ...Alfonso Signorini dopo aver concluso nel migliore dei modi la sua conduzione al Grande Fratello Vip è letteralmente sparito dalla TV. Il conduttore ...Ecco perché dopo il Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha scelto di sparire dalla tv: la confessione del conduttore.