Alfonso Signorini spiega perché è sparito dalla tv dopo il GF Vip

Leggi su biccy

(Di mercoledì 19 maggio 2021)con il GF Vip è entrato nella case degli italiani due volte a settimana da settembre 2020 al 1° marzo 2021. Con la fine del reality il direttore di Chi èdai radar e una lettrice del suo settimanale gli ha chiesto il motivo. “Lei è scomparso e non deve farlo.Ci ha tenuto compagnia per mesi.non la vediamo nemmeno da Barbara d’Urso o Maurizio Costanzo?” Il presentatore del GF Vip hato che stare lontano per un po’tv è stata una sua scelta. “Sparire per un po’ a volte non guasta. Non preoccupatevi, ci rivedremol’estate. Il fatto di stare lontanotelevisione,tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella ...