ALESSIA MARCUZZI TRA MINACCE DI MORTE E FALSI PROFILI: “HO MILLE PENSIERI, SOLTANTO BRUTTI” (Di mercoledì 19 maggio 2021) È la padrona di casa de “Le Iene” su Italia 1. Dietro i sorrisi, le risate, la leggerezza ci sono tante preoccupazioni. ALESSIA MARCUZZI è stata presa di mira da qualche brutta persona, tra chi la minaccia di MORTE e PROFILI fake che sui social si spacciano per lei. «Sono costantemente a far denunce alla Polizia Postale», confida a Oggi. Proprio il settimanale Oggi ha smascherato un tentativo di truffa a nome della conduttrice Mediaset, profondamente turbata. “E ricevo anche MINACCE di MORTE”, racconta in esclusiva a Oggi. ALESSIA MARCUZZI affida alle pagine del settimanale, che le dedica la copertina, tutta la sua preoccupazione. Anzi, di più: la sua angoscia. Ha scoperto che sul web c’è chi si spaccia per lei. “HO MILLE ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 19 maggio 2021) È la padrona di casa de “Le Iene” su Italia 1. Dietro i sorrisi, le risate, la leggerezza ci sono tante preoccupazioni.è stata presa di mira da qualche brutta persona, tra chi la minaccia difake che sui social si spacciano per lei. «Sono costantemente a far denunce alla Polizia Postale», confida a Oggi. Proprio il settimanale Oggi ha smascherato un tentativo di truffa a nome della conduttrice Mediaset, profondamente turbata. “E ricevo anchedi”, racconta in esclusiva a Oggi.affida alle pagine del settimanale, che le dedica la copertina, tutta la sua preoccupazione. Anzi, di più: la sua angoscia. Ha scoperto che sul web c’è chi si spaccia per lei. “HO...

