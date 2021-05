Alessia Marcuzzi si sfoga e rivela | “Sono vittima di minacce di morte” | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ci ha abituato negli anni a un’atmosfera gioviale e rilassata, grazie alla leggerezza e ai sorrisi che porta nei suoi programmi. Tuttavia, la conduttrice romana che ora si trova al timone de Le Iene, sta attraversando un periodo piuttosto burrascoso in cui dietro alle risate si celano ansie e preoccupazioni. Alle pagine del settimanale Oggi che le dedica la copertinaaffida il suo sfogo, esausta e angustiata dalle persecuzioni di un individuo che ha creato un profilo Twitter spacciandosi per lei e tentando di mettere in atto delle truffe a danno di alcuni utenti.le sue parole: “Non soltantobasita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, ...

