Alessandro Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il mio futuro politico? Non mi ricongiungerò con il Movimento cinque stelle” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Il mio futuro politico? Oggi direi che non mi ricongiungerò con il Movimento cinque stelle”. Così Alessandro di Battista, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove ha commentato le opzioni per il suo futuro politico dopo aver abbandonato i cinque stelle. “Io non ho preso alcuna decisione in questa fase, ho lasciato il Movimento da molto poco. È evidente che io in questo momento non mi sento rappresentato da nessuno – ha detto l’attivista romano – più il Movimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Il mio? Oggi direi che non micon il”. Cosìdi, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talkcondotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 suha commentato le opzioni per il suodopo aver abbandonato i. “Io non ho preso alcuna decisione in questa fase, ho lasciato ilda molto poco. È evidente che io in questo momento non mi sento rappresentato da nessuno – ha detto l’attivista romano – più il...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Alessandro Di Battista: 'Penso che Conte sia stato scalzato dai poteri forti: il gruppo GEDI, Confindus… - fattoquotidiano : CONTRO! Il nuovo libro @PaperFirst di Alessandro Di Battista è in libreria e in edicola da venerdì #14maggio - La7tv : #ottoemezzo Alessandro Di Battista sul governo: 'Il benessere di una democrazia dipende anche dall'opposizione e og… - Italia_Notizie : Alessandro Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il mio futuro politico? Non mi ricongiungerò con il Movimento… - ilfattovideo : Alessandro Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il mio futuro politico? Non mi ricongiungerò con il Movimento… -