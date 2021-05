Aldo di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, cognome, Instagram, Gemma Galgani (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ad Uomini e Donne c’è un nuovo cavaliere che ha destato la curiosità di tutti. Si chiama Aldo, fa parte del Trono over ed ha iniziato a conoscere Gemma Galgani. Scopriamo qualcosa in più su di lui! Aldo di Uomini e Donne: chi è, vita, carriera, cognome Le new entry delle ultime settimane a Uomini e Donne sono state tantissime, in particolare nel Trono Over. Tra gli ultimi arrivati c’è un solare e simpaticissimo Aldo. Super energico Aldo è entrato subito nello sguardo di Gemma Galgani. Aldo è nato nel 1951 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ha 69 anni ed è un ex bancario attualmente in pensione. Il suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Adc’è un nuovo cavaliere che ha destato la curiosità di tutti. Si chiama, fa parte del Trono over ed ha iniziato a conoscere. Scopriamo qualcosa in più su di lui!di: chi è, vita, carriera,Le new entry delle ultime settimane asono state tantissime, in particolare nel Trono Over. Tra gli ultimi arrivati c’è un solare e simpaticissimo. Super energicoè entrato subito nello sguardo diè nato nel 1951 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ha 69 anni ed è un ex bancario attualmente in pensione. Il suo ...

Advertising

poncini_aldo : RT @Thelma02559007: Non vedo l'ora di vedere l'effetto che farà alle donne che si vedranno entrare uomini nel loro spogliatoio per fare la… - DuDuDuDaDaDa : Izzo come Aldo in Tre uomini e una gamba. #LazioTorino - ilio_3 : @vivianobagnardi Si , ma è un attimo . Solo perché trovasi in prossimità della propria area . Nell’altra sarebbe a… - aldo_rovi : RT @Thelma02559007: Non vedo l'ora di vedere l'effetto che farà alle donne che si vedranno entrare uomini nel loro spogliatoio per fare la… - curadelsonno : cerco chi guarda uomini e donne mi servono le mie persone per commentare gemma e aldo xfavore -