Al via in Slovenia la 44Cup che farà tappa in Italia a ottobre (Di mercoledì 19 maggio 2021) Torna in acqua la classe RC44. Dopo l'ultima edizione a Palma di Maiorca nel 2019 e lo stop dell'anno scorso dovuto alla pandemia Covid 19, parte oggi la prima tappa della 44Cup a Portorož, in Slovenia. Le gare si protrarranno fino a domenica 23 maggio. Ma non mancherà una tappa in Italia, Marina di Scarlino in Toscana, a ottobre dal 6 al 10 ottobre. Otto le squadre in gara che contenderanno il titolo al team CEEREF di Igor Lah, vincitore della coppa nel 2019 e che inizia la stagione in casa. Con lui, in barca il figlio Tine, in qualità di trimmer. "Non vedevamo l'ora di riprendere la navigazione", ha dichiarato Adrian Stead, tattico a bordo del Team CEEREF di Igor Lah. "Ho parlato con Igor ed è super eccitato. Sarà fantastico tornare sulla barca e ritrovarsi tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : via Slovenia Successo per il Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova ... Camerotto Camilla (pianoforte categoria fino ai 14 anni), Logar Sophia (Slovenia - Violino, ... Un grande successo, quello del 9° concorso Città di Palmanova, che ha spazzato via mesi di incertezza ...

Emanuele Sartoris & Daniele di Bonaventura ... Festival Berlioz, Jazz in Marciac, Svizzera, Portogallo, Brasile, Argentina, Cile, Slovenia, ... Ha pubblicato più di 90 dischi con l'etichette discografiche ed edizioni: Via Veneto Jazz; Philology, ...

