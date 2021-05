Agricoltura, in Campania arriva l’agenzia per i pagamenti. L’assessore Caputo: Mai più ritardi e inefficienze (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Campania avrà un’ Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura (Ageac). La legge istitutiva della legge è stata approvata oggi dal Consiglio regionale della Campania. Le funzioni della nuova agenzia sono state illustrate dal presidente della Commissione Agricoltura, Francesco Emilio Borrelli, mentre L’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo ha ringraziato il consiglio per aver accelerato i tempi. “Sarà una struttura snella, fatta di dirigenti e funzionari regionali”, ha assicurato Caputo e quindi “con il massimo rigore e l’ambizione di essere una grande regione poniamo l’Agricoltura al centro”. “Non parliamo di spesa ma di tempi dei pagamenti”, ha proseguito. La legge è stata approvata con 39 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laavrà un’ Agenzia regionale per iin(Ageac). La legge istitutiva della legge è stata approvata oggi dal Consiglio regionale della. Le funzioni della nuova agenzia sono state illustrate dal presidente della Commissione, Francesco Emilio Borrelli, mentreall’, Nicolaha ringraziato il consiglio per aver accelerato i tempi. “Sarà una struttura snella, fatta di dirigenti e funzionari regionali”, ha assicuratoe quindi “con il massimo rigore e l’ambizione di essere una grande regione poniamo l’al centro”. “Non parliamo di spesa ma di tempi dei”, ha proseguito. La legge è stata approvata con 39 ...

