Aggiudicati i lavori di adeguamento del campo Polito (Di mercoledì 19 maggio 2021) Aggiudicato l’appalto dei lavori di completamento ed adeguamento del campo di calcio “Polito” in località Mattine, ad Agropoli. Aggiudicataria è risultata una ditta del posto per un importo complessivo di 624.045,03 euro. Il Comune di Agropoli è risultato nei mesi scorsi destinatario di un finanziamento di 836.000 euro nell’ambito del fondo “Sport e periferie”, predisposto dal Coni. Il progetto prevede interventi di adeguamento e rigenerazione della struttura la cui prima inaugurazione risale all’anno 2008. Nel particolare i lavori consisteranno nella messa in opera di erba sintetica sul rettangolo di gioco laddove ad oggi c’è la terra battuta; verranno rifatti gli spogliatoi e la recinzione. Una volta completati questi interventi, l’impianto sportivo potrà venire utilizzato per gli ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Aggiudicato l’appalto deidi completamento eddeldi calcio “” in località Mattine, ad Agropoli. Aggiudicataria è risultata una ditta del posto per un importo complessivo di 624.045,03 euro. Il Comune di Agropoli è risultato nei mesi scorsi destinatario di un finanziamento di 836.000 euro nell’ambito del fondo “Sport e periferie”, predisposto dal Coni. Il progetto prevede interventi die rigenerazione della struttura la cui prima inaugurazione risale all’anno 2008. Nel particolare iconsisteranno nella messa in opera di erba sintetica sul rettangolo di gioco laddove ad oggi c’è la terra battuta; verranno rifatti gli spogliatoi e la recinzione. Una volta completati questi interventi, l’impianto sportivo potrà venire utilizzato per gli ...

Advertising

ennatv : Troina: aggiudicati i lavori per consolidare il quartiere Borgo - Tele_Nicosia : Dissesto idrogeologico: Troina, aggiudicati i lavori per consolidare il quartiere Borgo - Nebrodinotizie : A eseguirli sarà la 'Mammana Michelangelo' di Castel di Lucio - Ulisseonline : Agropoli, aggiudicati i lavori di adeguamento del campo Polito - - salernotoday : Agropoli, aggiudicati i lavori di restyling per il campo “Polito” -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiudicati lavori Alta velocità I nuovi cantieri nel 2024 Gli unici lotti che saranno aggiudicati prima del 2024, riguardano due di queste linee: Orsara - ... è proprio la pubblicazione delle date di inizio e di fine dei lavori, come elemento di informazione ...

Dissesto idrogeologico: Troina, aggiudicati i lavori per consolidare il quartiere Borgo Dissesto idrogeologico: Troina, aggiudicati i lavori per consolidare il quartiere Borgo Una lunga scia di asfalto sconnesso, diversi muri di sostegno letteralmente sgretolati, un pezzo di strada sprofondato a valle. La ...

Dissesto idrogeologico: Troina, aggiudicati i lavori per consolidare il quartiere Borgo TeleNicosia Lungomare di via Partenope pedonale per sempre e coi tavolini: l’ultimo atto di De Magistris Il Lungomare di via Partenope pedonale e con i tavolini per sempre. È pronto il progetto esecutivo per il restyling permanente della storica strada dei ristoranti, nel tratto compreso tra piazza Vitto ...

Trenta rilanci e 52 milioni per largo Treves Ci sono voluti trenta rilanci (con tre minuti di tempo alla volta stando attenti al countdown elettronico che girava sulla parete della sala formazione) per aggiudicare il palazzo comunale di largo Tr ...

Gli unici lotti che sarannoprima del 2024, riguardano due di queste linee: Orsara - ... è proprio la pubblicazione delle date di inizio e di fine dei, come elemento di informazione ...Dissesto idrogeologico: Troina,per consolidare il quartiere Borgo Una lunga scia di asfalto sconnesso, diversi muri di sostegno letteralmente sgretolati, un pezzo di strada sprofondato a valle. La ...Il Lungomare di via Partenope pedonale e con i tavolini per sempre. È pronto il progetto esecutivo per il restyling permanente della storica strada dei ristoranti, nel tratto compreso tra piazza Vitto ...Ci sono voluti trenta rilanci (con tre minuti di tempo alla volta stando attenti al countdown elettronico che girava sulla parete della sala formazione) per aggiudicare il palazzo comunale di largo Tr ...