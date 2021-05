AggiornatoGiochi Gratis Maggio 2021 | Xbox | PlayStation | PC e Google Stadia

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Aprilesta volgendo al termine, con l’arrivo dipotrete riscattare nuovi Giochisu PS4, PS5,One,Series e. GiochiPS4 e PS5 Iniziamo dai Giochidi, riscattabili come sempre con l’abbonamento alPlus. Dal prossimo mese potrete aggiungere alla vostra collezione i seguenti titoli: Battlefield V per PS4 Stranded Deep per PS4 Wreckfest Drive Hard Die Last per PS5 I primi due sono giocabili anche su PS5 in retrocompatibilità, mentre l’ultimo è destinato solo alla console di nuova generazione, di conseguenza non potrete giocarlo su PS4. Battlefield V non ha ...