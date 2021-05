Accoglienza richiedenti asilo: nuova gara, 20 milioni per 1000 posti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e reperibile sul sito internet ... sono consultabili all'indirizzo web www.prefettura.it/modena. Da anni Lapressa.it offre una ... Leggi su lapressa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e reperibile sul sito internet ... sono consultabili all'indirizzo web www.prefettura.it/modena. Da anni Lapressa.it offre una ...

Advertising

LucaBellinzona : Tutta la mia solidarietà a #MimmoLucano, sindaco dal volto umano che con il suo modello di gestione dei richiedenti… - MuredduGiovanni : RT @GiancarloDeRisi: Danimarca, nuova stretta sull’immigrazione del governo di sinistra. Fatto l'accordo con un centro di accoglienza in Ru… - veratto_A : RT @GiancarloDeRisi: Danimarca, nuova stretta sull’immigrazione del governo di sinistra. Fatto l'accordo con un centro di accoglienza in Ru… - Bobbio65M : RT @GiancarloDeRisi: Danimarca, nuova stretta sull’immigrazione del governo di sinistra. Fatto l'accordo con un centro di accoglienza in Ru… - ldigiov : RT @GiancarloDeRisi: Danimarca, nuova stretta sull’immigrazione del governo di sinistra. Fatto l'accordo con un centro di accoglienza in Ru… -