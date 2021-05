A Shenzhen, in Cina, un grattacielo di oltre 70 piani è stato evacuato dopo che ha iniziato a tremare per ragioni al momento sconosciute (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martedì a Shenzhen, nel sud della Cina, è stato evacuato il grattacielo SEG Plaza, alto circa 300 metri e di oltre 70 piani, dopo che ha iniziato a tremare. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per capire cosa lo abbia Leggi su ilpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Martedì a, nel sud della, èilSEG Plaza, alto circa 300 metri e di70che ha. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per capire cosa lo abbia

Advertising

ilpost : A Shenzhen, in Cina, un grattacielo di oltre 70 piani è stato evacuato dopo che ha iniziato a tremare per ragioni a… - AppostaMi : Grattacielo a Shenzhen evacuato perché 'tremava e oscillava' senza nessun terremoto. Secondo me, sia chiaro da pro… - GiaPettinelli : Cina: ispezioni in corso a Shenzhen al grattacielo SEG Plaza - Asia - ANSA - iconanews : Cina: ispezioni in corso a Shenzhen al grattacielo SEG Plaza -