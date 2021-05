A Milano cinema gratis per vaccinati (anche con prima dose)

Advertising

Dal 21 maggio al 2 giugno i biglietti del cinema saranno gratuiti alla Cineteca Milano MEET per chi ha fatto la vaccinazione anti Covid, anche solo la prima dose. L'obiettivo è "promuovere la campagna ...
Milano, 19 maggio - Ingresso gratuito al cinema per i vaccinati. Basta anche solo la prima dose. E' la singolare iniziativa lanciata da Cineteca Milano per favorire il ritorno in sala. La programmazione, curata da Cineteca, mette al centro il cinema europeo di qualità con film in anteprima italiana esclusiva e in lingua originale con sottotitoli.