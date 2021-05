5 anni senza Pannella. Spero che ritorni presto l’era del cinghiale bianco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 è morto Franco Battiato. Creativo dal 1965, dal progressive rock alle avanguardie, passando per new wave e world music fino ad arrivare all’opera lirica, Battiato è stato uno degli innovatori della musica italiana. Insopportabile. Il suo era canto e controcanto senza bel canto - poetiche giustapposizioni di luoghi comuni per raccontare quel che c’era al posto, forse, di quel che dovrebbe esserci. “A Beethoven e Sinatra preferisco l’insalata A Vivaldi l’uva passa che mi dà più calorie”. La produzione di Battiato è permeata di tagliente ironia meta-analitica velata di sottilissimo e costante ottimismo. “Si può sperare Che il mondo torni a quote più normali Che possa contemplare il cielo e i fiori Che non si parli più di dittature Se avremo ancora un po’ da vivere La primavera intanto tarda ad arrivare” Attento a culture e suoni lontani o ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 è morto Franco Battiato. Creativo dal 1965, dal progressive rock alle avanguardie, passando per new wave e world music fino ad arrivare all’opera lirica, Battiato è stato uno degli innovatori della musica italiana. Insopportabile. Il suo era canto e controcantobel canto - poetiche giustapposizioni di luoghi comuni per raccontare quel che c’era al posto, forse, di quel che dovrebbe esserci. “A Beethoven e Sinatra preferisco l’insalata A Vivaldi l’uva passa che mi dà più calorie”. La produzione di Battiato è permeata di tagliente ironia meta-analitica velata di sottilissimo e costante ottimismo. “Si può sperare Che il mondo torni a quote più normali Che possa contemplare il cielo e i fiori Che non si parli più di dittature Se avremo ancora un po’ da vivere La primavera intanto tarda ad arrivare” Attento a culture e suoni lontani o ...

Advertising

ricpuglisi : Pensate a un anno a casa dei vostri 5 anni alle superiori. Che ne so? Il primo anno, o il secondo, o il terzo, o i… - demagistris : Il PM a Locri chiede la condanna per #Lucano,già sindaco di Riace,a quasi 8 anni di carcere.Rispetto l’autonomia de… - rubio_chef : Non ce la potete fa a scrive un pezzo che non me faccia venire voglia de cacacce sopra. Sbagliate tutto. Vi focaliz… - PalmaroBlucerch : @oneto81 tra un paio d'anni festeggiano pure loro. 100 anni senza vincere nulla. - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 19.5.2021 (duemilaventuno) R.PAU ITALIAN UNION TRADE MIN TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVER THE WO… -