"2500 euro per ritirare il pacco", finto corriere cerca di truffare nonnino di 93 anni a Fratta: arrestato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tenta la truffa ai danni di una persona anziana, ma in casa trova i carabinieri. I militari dell'arma della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per tentata truffa aggravata in concorso un 21enne incensurato di Napoli. Volevano raggirare un 93enne di Frattamaggiore e qualcuno ha chiamato sull'utenza della sua abitazione. Tenta la truffa del finto corriere

