17 maggio | Moncalieri celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 17sila, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. La Città dipartecipa alla campagna di contrasto all’hate speech (parole d’odio), coordinata da RE.A.DY., la Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, rete alla quale l’Assessorato alle Pari Opportunità aderisce da 4 anni. È stato reso visibile attraverso un bellissimo manifesto che la referente delle Pari opportunità del Comune Antonella Galli ha predisposto: la foto del Municipio – che campeggia su fondo blu/turchese – con una “nuvoletta” che afferma la presa di posizionele parole d’odio. Il 17 (e, in preparazione, anche i giorni ...

