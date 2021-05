13enne investita di fronte a ingresso scuola Milanesi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Stamattina è avvenuto un grave incidente, che ha riguardato una ragazza di circa 13 anni,da un’auto in via Appia Pignatelli, sull’attraversamento pedonale dial plesso scolastico Guido. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Sollecitiamo dunque le Istituzioni e l’amministrazione a provvedere urgentemente con dissuasori di velocità e segnaletica stradale adeguata in tutti gli attraversamenti pedonali che si trovano vicino a istituti scolastici”. È quanto dichiara il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “augurando pronta guarigione alla ragazza, sottolineiamo che la sicurezza degli alunni deve essere una delle principali priorità programmatiche della Capitale. Va fatto tutto il possibile per scongiurare tragedie evitabili, e tutelare bambini e ragazzi”.

