Windows 10 May 2021 Update | avviato il roll-out

Durante la serata di oggi, Microsoft ha ufficialmente avviato il roll-out di May 2021 Update, l'undicesimo grande aggiornamento di Windows 10. Cosa c'è di nuovo? Il nuovo aggiornamento delle funzionalità include perlopiù fix di bug e miglioramenti generali, ma non manca qualche novità: Supporto multi-camera di Windows Hello per impostare come predefinita la fotocamera esterna quando sono presenti sia la fotocamera esterna che quella interna di Windows Hello. Miglioramenti delle prestazioni di Windows Defender Application Guard, compresa l'ottimizzazione dei tempi di apertura dei documenti. Aggiornamenti delle prestazioni di Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) per supportare scenari di lavoro ...

